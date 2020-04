Giugliano, il Coronavirus non ferma i piromani: ennesimo rogo al campo rom abusivo di via Carrafiello

GIUGLIANO IN CAMPANIA – L’emergenza Coronairus non ferma i piromani. E così, a Giugliano, poco fa, si è registrato l’ennesimo rogo al campo rom abusivo di via Carrafiello. La densa coltre di fumo è visibile da diversi punti della circumvallazione esterna. E’ quasi certa la natura dolosa dell’ennesimo incendio appiccato a rifiuti accatastati in gran quantità. Sul posto sono sopraggiunti mezzi dei vigili del fuoco.

