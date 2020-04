In questo modo il Comune potrà disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le spese dovute agli effetti della diffusione del Covid-19

Giugliano, Italia Viva scrive al commissario per chiedere un Piano Comunale per l’Emergenza Socio Economica

GIUGLIANO – Dal 6 maggio partirà il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da Cassa Depositi e Prestiti per supportare Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

Cdp metterà a disposizione di ciascun ente locale – nel periodo di adesione che va dal 6 al 27 maggio 2020 – l’elenco dei prestiti originari, rendendo note le relative condizioni economiche di rinegoziazione in una sezione del Portale Enti Locali e Pa del proprio sito internet, nella quale potrà essere interamente finalizzato l’iter istruttorio e contrattuale.

In questo modo il Comune, spiegano i dirigenti locali di Italia Viva, potrà disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.

Per questa ragione, come già chiesto il 7 aprile scorso, i dirigenti locali di Italia Viva chiedono un Piano Comunale per l’Emergenza Socio Economica, da condividere con tutte le forza politiche, economiche e sociali della città, per definire le risorse da destinare alle famiglie e alle piccole aziende della città per consentire loro di ripartire.

“Usiamo bene, quindi, queste opportunità. Si potrebbero riprogrammare importanti risorse. In una fase così dolorosa” – concludono i dirigenti locali di Italia Viva – “anche la città di Giugliano in Campania è chiamata a scelte responsabili che tutelino la salute e gli interessi della cittadinanza”.

