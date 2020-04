By Antonio Galluccio

La proposta per uscire dalla crisi dopo l’emergenza Coronavirus

Giugliano, Italia Viva scrive al commissario per chiedere un Piano Comunale per l’Emergenza Socio Economica

GIUGLIANO – E’ di ieri la notizia che l’Associazione Bancaria Italiana, l’ Associazionale Nazionale Comuni Italiani e l’Unione delle Province d’Italia hanno sottoscritto un accordo per consentire ai Comuni e Province la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei mutui che scadono nel corso del 2020.

In questo modo il Comune, spiegano i dirigenti locali di Italia Viva, se aderirà a tale accordo, potrà disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.

Per ​questa ragione chiediamo subito un Piano Comunale per l’Emergenza Socio Economica. Quante risorse possono essere destinate alle famiglie e quante possono essere messe a disposizione delle piccole aziende della città per consentire loro di ripartire?

Usiamo bene, quindi, queste opportunità. Si potrebbero riprogrammare importanti risorse.

In una fase così dolorosa, concludono i dirigenti locali di Italia Viva, anche la città di Giugliano in Campania è chiamata a scelte responsabili che tutelino la salute e gli interessi della cittadinanza.