Giugliano, la Domus Flegrea in auto quarantena: dalla casa di riposo non esce e non entra nessuno

GIUGLIANO – Per tutelare tutti gli ospiti della struttura Domus Flegrea casa albergo per anziani sita in via Madonna del Pantano, decisa l’auto quarantena. Oltre al divieto di visita per i parenti degli anziani, per 15 giorni nessuno potrà entrare o uscire dalla struttura. Il personale resterò all’interno h24 per tutelare tutti gli anziani, soggetti particolarmente esposti al virus Covid-19. Questo è quanto comunicato:

“Si avvisano i gentili familiari che in considerazione della particolare condizione di fragilità dei nostri ospiti, maggiormente vulnerabili alle conseguenze da infezione Covid-19. I nostri operatori, gli angeli della Domus, hanno volontariamente deciso di attuare a partire da sabato 18 Aprile 2020 un auto quarantena all’interno della struttura per 15 giorni.

Ciò per dare un ulteriore protezione ai nostri ospiti e quindi evitare il contatto con l’esterno riducendo a 0 le possibilità di contagio casuale. Questa soluzione è applicabile soprattutto grazie alle numerose misure di sicurezza adottate preventivamente dalla struttura e alla capacità dei nostri operatori di seguirle con la massima serietà.

Abbiamo agito fino ad oggi con la massima cautela e devozione al lavoro, ottenendo questo risultato. E siamo pronti a fare anche quest’ultimo sforzo. Ringraziamo voi familiari tutti, per aver mantenuto sempre un comportamento esemplare nei confronti dei vostri cari, evitando le visite in struttura. Augurandoci che possiate tornare presto ad abbracciare i vostri familiari”.