Giugliano, l’allarme di parrucchieri e barbieri: “Noi dimenticati dallo Stato”

GIUGLIANO – L’Italia fa prove di ripartenza, a breve si entrerà nella cosiddetta Fase 2 che prevede parziali aperture per diverse attività commerciali, al fine di rimettere in moto la macchina produttiva del Paese bloccata per l’epidemia di coronavirus covid-19. Se, però, si rialzano le serrande di diverse industrie, negozi e punti vendita, quelle di chi si occupa del benessere della persona resteranno chiuse da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un altro mese. Barbieri, parrucchieri e centri estetici potranno infatti tornare a lavorare dal primo giugno, dopo tre mesi di “lockdown”.

Un trattamento ritenuto iniquo da chi fa parte della categoria ritenuta oltremodo bistrattata. Gli operatori si sentono dimenticati dallo Stato, e sono diversi gli episodi segnalati di chi ha deciso di aggirare la legge lavorando abusivamente a domicilio. Ieri abbiamo ascoltato una piccola delegazione della FAC – Federazione Acconciatori Campani di Giugliano, provando a dare voce al loro appello: con tutte le precauzioni del caso, vogliono tornare a lavorare.

Ascoltiamo ai nostri microfoni Salvatore Catelli, Agostino Palumbo, Veronica Sacco e Arturo Venditti, che hanno espresso il disagio proprio e dei colleghi, chiedendo un intervento normativo che possa permettere loro di salvaguardare le attività e il lavoro dei collaboratori: