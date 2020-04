Giugliano, l’ex sindaco Antonio Poziello scrive al commissario prefettizio

GIUGLIANO – L’ex Sindaco della citta di Giugliano, Antonio Poziello ha scritto al Commissario Cimmino.

Gentile dott. Cimmino,

Le scrivo per confermarLe, in questo momento così difficile per la comunità che Lei oggi è chiamato a guidare, la mia personale disponibilità e quella dei già Assessori e Consiglieri che a me fanno riferimento, a supportala in questa fase così delicata.

In quest’ottica, mi permetto di segnalarLe la possibilità di recuperare velocemente circa 400mila euro, da impegnare in azioni di sostegno alle fasce di popolazione colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus. In particolare, potrà riprogrammare le risorse stanziate per la mensa scolastica ed il trasporto scolastico che, in questi mesi, hanno generato consistenti economie. Potrà, inoltre, riprogrammare una parte delle risorse di cui al Piano Sociale di Zona per attività non strategiche, quali il soggiorno climatico.

Mi permetto, inoltre, di suggerirLe, nei modi e nelle forme consentite dalle misure di distanziamento sociale, la costituzione di un tavolo con le organizzazioni datoriali e sindacali, magari allargata a rappresentanze delle forze politiche, per cominciare a definire un piano strategico per il rilancio dell’economia cittadina che, ritengo, possa essere gravemente colpita nei prossimi mesi. In particolare per quel che attiene i settori commercio, ristorazione e turismo e le piccole imprese artigiane.

