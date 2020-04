Giugliano, lotta al Coronavirus e solidarietà: azienda dona sanificatore all’ospedale San Giuliano

By Gianluca Russo

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I giuglianesi sono vicini al loro ospedale ed alle difficoltà che la struttura sta sostenendo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Dopo la raccolta fondi da parte di alcuni cittadini nei giorni scorsi, oggi VITHA GROUP SPA, rappresentata in Campania dal Supervisore Giuseppe Puglia, ha donato, con il supporto dei Concessionari della sua distribuzione in Campania, all’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania un sanificatore d’ambiente.

Un dispositivo medico che riesce ad eliminare virus e batteri di ogni tipo.

