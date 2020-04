GIUGLIANO – Nonostante le restrizioni imposte dal Governo, c’è ancora qualcuno che si crede più furbo degli altri ed esce di casa. Esce non per fare la spesa, ma per provocare altri danni, come se non bastassero quelli provocati dal Coronavirus; esce per appiccare incendi nelle campagne giuglianesi.

L’ultimo rogo si è registrato alle ore 12:30 circa nei pressi del parco commerciale Auchan a Giugliano.

