By redazione

Giugliano, non basta il Covid-19. Il cancro colpisce ancora: Francesca muore a 45 anni

GIUGLIANO – Si è spenta all’età di 45 anni Francesca Ussorio. La donna che da circa un anno era affetta da un terribile male, dopo aver lottato con tutte le sue forze, si è dovuta arrendere al terribile nemico. Francesca lascia il marito Massimo ed i figli Simone e Roberta.

Ad annunciare la sua dipartita, lo zio ed il cugino su Facebook.

Il rito funebre è stato celebrato quest’oggi in forma privata in ragione delle vigenti disposizioni dettate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

