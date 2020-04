Giugliano, oltre 4mila domande per i buoni spesa: l’avviso dei servizi sociali

GIUGLIANO – Si comunica che, entro le ore 12 del giorno 8/4/2020, sono pervenute n. 4141 domande per l’accesso al beneficio del “buono spesa” di cui all’avviso pubblico approvato con la Determina Dirigenziale n. 268 del 1/04/2020 per l’acquisto di alimenti di prima necessità.

Fin dal 2/4/2020 i Settori servizi demoanagrafici e servizi sociali ed educativi, a pieno regime di personale in presenza ed in smart working, hanno ininterrottamente provveduto, rispettivamente, alla fase di protocollazione ed alla fase istruttoria delle domande pervenute.

Tuttavia, molte domande risultano incomplete e necessitano pertanto di integrazioni. A tal proposito si precisa che tutti i richiedenti che hanno prodotto domande non conformi all’avviso pubblico sono stati contattati ed invitati ad inviare le integrazioni in tempo celere per dare maggiore impulso alla fase istruttoria ed addivenire alla formazione dell’elenco finale dei beneficiari.

Inevitabilmente le richiamate integrazioni documentali comportano un ritardo nella conclusione della fase istruttoria della domande e pertanto, viste le finalità dell’avviso pubblico, si procederà, con decorrenza 20/04/2020, all’assegnazione dei buoni spesa in primis in favore dei “nuclei privi di reddito in quanto non assegnatari di alcun beneficio pubblico” la cui domanda, secondo l’ordine cronologico di accettazione all’ufficio protocollo, è conforme al richiamato avviso pubblico in quanto l’istruttoria risulta completata con esito positivo.

Si evidenzia che tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti nella domanda di partecipazione saranno soggette ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Si precisa che i beneficiari riceveranno, sul numero di cellulare o indirizzo mail riportato nel modello di domanda, un messaggio che riporterà un QR code in quanto i buoni spesa saranno emessi in formato digitale.

Il buono spesa digitale associato al beneficiario, dovrà essere esibito esclusivamente presso gli esercizi convenzionati, il cui elenco sarà riportato nel richiamato messaggio nonché pubblicato, in data odierna, sul sito istituzionale

dell’ente. Nelle more dell’erogazione dei buoni spesa in favore dei richiamati beneficiari, i settori demoanagrafici e servizi sociali ed educativi, proseguiranno regolarmente a completare la fase istruttoria delle ulteriori domande pervenute onde concludere nel più breve tempo possibile la fase istruttoria.

Si confida, pertanto, nella fattiva collaborazione della cittadinanza precisando che sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.giugliano.na.it sarà pubblicato ogni aggiornamento in merito all’erogazione dei buoni spesa.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via mail al seguente indirizzo [email protected] ovvero contattando, negli orario d’ufficio, l’ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefoni:

081 8956704

081 8956536

081 8956533

081 8956703

081 8956542

081 8956527

COMUNICATO STAMPA

