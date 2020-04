Giugliano piange Franco D’Alterio, aveva 80 anni

L’uomo, notissimo in città, ha lottato contro un brutto male che in pochi mesi lo ha portato via

GIUGLIANO – E’ morto nella notte Franco D’Alterio, 80 anni. L’uomo, notissimo in città, ha lottato contro un brutto male che in pochi mesi lo ha portato via. Agricoltore, vinicoltore, capo gruppo della paranza D’Alterio nella tradizionale Tammurriata Giuglianese e Priore dei pellegrini di San Nicola di Bari.

“Zio Francuccio”, era praticamente un’istituzione in città, per la sua allegria, per la battuta sempre pronta e per i suoi sani principi da uomo d’altri tempi. La sua famiglia, oggi, affronta un’altra tragedia dopo quella della morte di Stefano, 50 anni, figlio di Franco, morto poco più di un mese fa. Franco lascia altri due figli Salvatore e Vincenzo, quest’ultimo titolare di negozi di telefonia di cui uno in via San Francesco d’Assisi.

Da Priore dei Pellegrini di San Nicola di Bari, ogni anno Franco D’Alterio organizzava il pellegrinaggio verso la Basilica di San Nicola di Bari. Un pellegrinaggio molto sentito quello compiuto annualmente che si è ripetuto ininterrottamente per decenni

Una delle sue più grandi passioni era la Tammurriata Giuglianese, la musica popolare e contadina che dalla terza città della Campania ha fatto il giro d’Europa. Una tradizione indistruttibile portata avanti con passione e devozione da Franco D’Alterio e la sua famiglia. Proprio in questo periodo nella sua casa in zona Monaci organizzava una grande festa per la benedizione del tradizionale carro della paranza D’Alterio. Prodotti tipici, musica e racconti dei tempi che furono, allietavano le ore di tanti amici e appassionati.

I funerali si terranno in forma strettamente privata per le restrizioni sul Coronavirus, purtroppo saranno tantissimi gli amici e i parenti che non potranno dargli l’ultimo saluto. A tutta la famiglia D’Alterio, ai figli Salvatore e Vincenzo, alla moglie Carmela Castellone giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione de Il Meridiano News.