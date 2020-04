By Ciro De Liddo

Il gesto di solidarietà da parte dei Militari dell’Arma anche in alcuni comuni del nolano

Giugliano-Qualiano, Carabinieri donano tablet alle scuole per le lezioni a distanza

NAPOLETANO – Giugliano – Qualiano, Carabinieri donano tablet alle scuole per le lezioni a distanza.

I Carabinieri di Giugliano in Campania e quelli di Qualiani hanno consegnato 36 tablet agli studenti della scuola superiore “Don Minzoni” di Giugliano in Campania e delle scuole elementari e medie “Rione Principe” di Qualiano.

I Carabinieri della Stazione di Cimitile hanno provveduto alla consegna di 9 tablet devoluti in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo “Fratelli Mercogliano-Guadagni” di Cimitile agli studenti che ne erano sprovvisti, residenti nei Comuni di Tufino, Cimiziano e Camposano.

La Preside del Liceo, Prof.ssa Pasqualina Nappi, si è rivolta all’Arma dei Carabinieri per superare le difficoltà delle misure restrittive in atto e ha espresso il proprio ringraziamento per la disponibilità e il prezioso intervento dei Carabinieri, che consentirà agli studenti la continuità didattica, seguendo con maggiore efficacia le lezioni a distanza.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra quelle dirigenze scolastiche ed i carabinieri e ha consentito di raggiungere le famiglie degli studenti più bisognosi per consegnare loro i dispositivi informatici indispensabili, in questo periodo di emergenza sanitaria, per la didattica scolastica.

