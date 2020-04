By Armando Di Nardo

Giugliano, rissa in pieno centro storico: picchiata anche una donna

GIUGLIANO – Una violenta rissa ha coinvolto 6 persone oggi in una corte di via Guglielmo Marconi, in pieno centro storico.

La zuffa, scoppiata tra extracomunitari che hanno in affitto alcuni locali al piano terra, è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi.

Non è ancora noto il motivo della baruffa. Nel video si vede un uomo che percuote pesantemente una donna, difesa dagli altri uomini.

I contendenti sono tutti senza mascherina e senza alcun rispetto per le prescrizioni anti Coronavirus.