By Antonio Galluccio

Giugliano, enorme rogo nella notte al campo rom: in fiamme tonnellate di rifiuti speciali

GIUGLIANO – Erano da poco passate l’1 della scorsa notte quando un rogo tossico di enormi dimensioni è divampato nell’area del campo rom in zona ASI a Giugliano.

Ad andare in fiamme sono state le diverse tonnellate di rifiuti speciali ammassate proprio fuori all’entrata dello stanziamento dei nomadi.

Ad allertare i vigili del fuoco è stata una pattuglia della Guardia di Finanza della compagnia di Giugliano. Gli uomini dei baschi verdi sono stati i primi ad intervenire sul posto.

In zona ASI è stato necessario l’intervento di almeno tre autobotti dei pompieri per arginare le fiamme. Le tre autobotti, a turno, sono dovute andare a rifornirsi presso le bocchette di emergenza al parco commerciale Auchan. A tarda notte sono arrivati anche i mezzi cingolati dei vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

In tanti nella notte e nelle prime ore della mattina lamentano l’odore acre dell’aria su Giugliano centro e zona mare ed anche su Qualiano e Villaricca.

Altissimo il fumo nero che si è sprigionato dopo l’incendio dei rifiuti, l’ennesimo che si verifica in quella zona.

VIDEO E FOTO

