By Gianluca Russo

Il sodalizio criminale si avvaleva di persone disposte ad apparire come responsabili o danneggiati producendo certificati medici falsi di lesioni mai effettivamente riscontrate oppure riferite a circostanze diverse o fornendo false testimonianze

Giugliano-Villaricca, associazione a delinquere finalizzata a frodi assicurative: presi in 8

GIUGLIANO/VILLARICCA – Giugliano-Villaricca, associazione a delinquere finalizzata a frodi assicurative: presi in 8. I Carabinieri di Giugliano hanno dato esecuzione ad otto misure di custodia cautelare (2 ai domiciliari e 6 con l’obbligo di dimora) emesso dal Tribunale di Napoli nord. L’attività investigativa, effettuata anche tramite intercettazioni telefoniche, è stata condotta dai Carabinieri di Qualiano tra il 2016 ed il 2017 ed ha portato alla luce l’esistenza di un sodalizio criminale facente capo al titolare di un’agenzia pratiche auto di Villaricca.

L’uomo percepiva indebitamente dalle compagnie assicurative rimborsi per sinistri stradali mai avvenuti o verificatisi in circostanze diverse da quelle rappresentate. Il sodalizio criminale, secondo quanto appurato dal GIP, si avvaleva di persone disposte ad apparire come responsabili o danneggiati producendo, tra l’altro, certificati medici falsi di lesioni mai effettivamente riscontrate oppure riferite a circostanze diverse da quelle rappresentate, oppure a fornire false dichiarazioni durante i procedimenti civili instaurati nei confronti delle compagnie. Nel corso delle operazioni sono state riscontrate 70 frodi e deferiti circa 200 individui.

Episodi come questo fanno aumentare le tariffe assicurative in tutto il territorio di Napoli e provincia.

TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI:

Tommaso Cinquegrano, napoletano, 25 anni;

Felice Miraglia, mugnanese, 43 anni;

Maicol Moscardino, napoletano, 27 anni;

Antonio Palma, mugnanese, 35 anni;

Giuseppe Pennacchio, mugnanese, 25 anni;

Giovanni Vetere, napoletano, 62 anni.