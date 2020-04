Il virologo Giulio Tarro: “Con il caldo il Coronavirus scomparirà”

L’esperto ne ha per tutti. Su De Luca: “Predica bene e razzola male, prima impone linea dura poi è possibilista sulle elezioni”. Su Burioni: “Può fare al massimo l’allergologo, non il virologo”

CAMPANIA – Giulio Tarro, 82enne virologo messinese ma che da tempo vive a Napoli, ne è convinto: “Con il caldo il contagio rallenterà”. L’esperto è stato contattato dai colleghi di cronache della Campania, ai quali ha spiegato: “Il comportamento del Covid è quello comune a tutti i virus influenzali. L’epidemia colpisce buona parte della popolazione, poi si sviluppano gli anticorpi e le persone diventano immuni. Anche i pochi non contagiati rimasti sono protetti dal fatto che il virus non circola più. Poi penseremo ad un eventuali ritorno in autunno”.

L’attacco al Governatore della Campania

“De Luca pensa che le elezioni si debbano tenere a fine luglio perché in autunno ci sarà un ritorno dell’epidemia? A mio avviso, i politici si stanno aggrappando a questa emergenza in tutti i modi per giustificare le loro decisioni e restare al loro posto il più tempo possibile. Ci tolgono la libertà chiamando in causa il Coronavirus, giustificano qualsiasi provvedimento con il Coronavirus, vogliono imporci i vaccini invocando il Coronavirus, ci impediscono di uscire di casa per il Coronavirus. Se non ci fosse il Coronavirus e volessero sottoporci a tutto questo probabilmente li prenderemmo a calci. De Luca predica bene e razzola male: prima impone la linea dura, poi è possibilista sulle elezioni”.

Sulle possibili riaperture

“Conte troppo cauto sulla riapertura? Beh, In Danimarca sono tornati a scuola, altrove fanno già una vita regolare e non ci sono tutti questi problemi. La ricetta israeliana è quella di isolare gli anziani e chi ha altre malattie e far circolare il virus tra i più giovani.”

Contro il Coronavirus, io suggerisco la sieroterapia – afferma il Dottor Tarro- l’uso degli anticorpi dei guariti per combattere il virus. Non ci sarebbe bisogno nemmeno del vaccino. Burioni aveva detto che il virus non si sarebbe diffuso in Italia? Non commento le sue dichiarazioni, anche perchè non c’è contrapposizione tra me e lui. Anche perché non è nessuno. Può fare l’allergologo, non il virologo”.

L’INTERVISTA DEI COLLEGHI DI CRONACHE DELLA CAMPANIA