By redazione

Incidente mortale in autostrada: morto operaio 32enne mentre era al lavoro

REGGIO EMLIA/ANCONA – Incidente mortale nella notte sull’autostrada A1 all’altezza di Reggio Emilia. A perdere la vita è stato un operaio di Senigallia (Ancona) di 32 anni, che è stato investito mentre stava lavorando al rifacimento della segnaletica stradale.

L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 tra venerdì e sabato, non lontano dal casello di Campegine, in direzione Bologna.

Anche un altro operaio, di 28 anni, è stato colpito nell’impatto ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio: per il collega, invece, non c’è stato nulla da fare,

FONTE: ILRESTODELCARLINO.IT