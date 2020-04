In corso le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità

AVELLINESE – Incidente nei campi: 13enne travolto e ucciso da un trattore.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri a Monteverde, nell’avellinese. Un ragazzo di soli 13 anni a perso la vita in seguito ad un incidente con un trattore mentre si trovava nei campi.

Stando alla prima ricostruzione, il 13enne era salito a bordo del trattore guidato dal padre. Quest’ultimo, probabilmente a causa della forte pendenza del terreno, ha perso il controllo del mezzo. A quel punto, il trattore si è ribaltato finendo addosso al 13enne morto sul colpo.

Il padre ha subito allertato i vigili del fuoco per i soccorsi ma al loro arrivo il ragazzo era già privo di vita. Sul posto sono giunti anche i paramedici del 118 e il medico legale. Giunti sul luogo del sinistro, i carabinieri hanno avviato delle indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Interrogato, subito, il padre della giovane vittima per cercare di raccogliere elementi utili nell’indagine per accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, non appena la notizia si è diffusa nel paese, tutta la comunità sconvolta dai fatti ha voluto mandare messaggi di cordoglio alla famiglia del 13enne.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK