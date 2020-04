By redazione

La bimba ha lottato per alcune settimane ma il cuore si è fermato

Jay-Natalie aveva 4 mesi, è la vittima più piccola del coronavirus a New York

NEW YORK – Si chiamava Jay-Natalie La Santa, la più piccola tra le vittime del coronavirus a New York: la bimba è morta a soli 4 mesi, dopo alcune settimane di lotta in ospedale. Figlia di un vigile del fuoco della città, Jay-Natalie era stata portata al pronto soccorso con febbre alta ma il primo tampone aveva dato esito negativo.

Successivamente il peggioramento delle condizioni e, stavolta, la conferma al test per la presenza di coronavirus nei suo piccolo organismo. La famiglia ne stava quasi per festeggiare la guarigione, alcuni giorni fa, poi la tremenda notizia. Difficoltà respiratorie, fino all’arresto cardiaco che l’ha portata via dall’amore dei suoi genitori.