La morte di Salvatore ed il commosso ricordo della figlia: “Era umile, generoso ed educato con tutti”

PORTICI/ERCOLANO – La morte di Salvatore Frate ha lasciato sgomente le comunità di Portici ed Ercolano, dove l’uomo era molto conosciuto. Nato a Portici nel 1959, Frate ha lottato contro un male che lo ha portato via dalla sua famiglia, da sua moglie Lucia e dai figli Andrea e Cristiano. Proprio la figlia “Andy” lo ricorda in una commovente lettera inviata alla nostra redazione.

“Mio papà – dice la ragazza – nasce e cresce sempre con l’amore per la sua famiglia e il suo lavoro. Comincia con il negozio nel mercato di Portici ‘Manù ‘. Si è poi spostato, negli anni, sempre a Portici in via Libertà ed infine ad Ercolano. Amava stare a contatto con gli altri, amava Portici ed essere circondato da le persone che lo apprezzavano e gli volevano bene. Era riconosciuto per la sua eleganza, il suo sorriso e i suoi occhioni verdi. Sempre umile, generoso e educato con ogni singola persona. Mia mamma, Lucia, non solo è stata una moglie ma è stata la sua compagnia di vita in tutto e per tutto sempre con lui fino alla fine: come una moglie, mamma e una sorella. Siamo stati sempre uniti, noi quattro. Purtroppo, però, un male si è fatto largo nella nostra vita. Soffriva di un male invisibile che solo troppo tardi hanno saputo scoprire. Piano piano l’ha portato a cambiare, ma restando il signore di sempre. Nonostante i dolori della vita, lui ha sempre mantenuto la sua eleganza e la sua inarrestabile forza. Ha combattuto fino alla fine sempre con la sua famiglia affianco: io, mamma e mio fratello”.

Il calvario iniziato un anno fa

“Un giorno di aprile, a causa di un brutto incidente fu ricoverato. Un anno avanti e indietro tra ospedali e strutture riabilitative a combattere ogni giorno per la sua vita. Sempre con il sorriso. Sempre facendosi voler bene. Nelle sue più grandi sofferenze, aveva sempre un sorriso e un grazie per ogni persona. Il suo più grande desiderio era quello di ritornare a casa. Nella sua casa. Ma purtroppo abbiamo sempre incontrato ostacoli e l’ultimo è stata questa emergenza, quella che poi gli è stata fatale. L’ultima volta che abbiamo potuto vedere papà è stata in una videochiamata, il giorno del mio compleanno. Ci saluta cosi: ‘siete la mia famiglia, vi amo, ci vediamo a casa’. Ma qualche giorno dopo, giusto dopo un anno dall’inizio del calvario, ritorna nello stesso ospedale, nello stesso letto di rianimazione ed è li che ci lascia, due giorni fa, il 27 aprile. Oggi, noi, come famiglia, vogliamo ringraziare ogni persona che ha ricordato papà in questo orribile giorno”.

