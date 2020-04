Moglie e madre di due ragazze, anche per lei niente funerale pubblico per le norme anti coronavirus

La terra dei fuochi non si ferma: Giugliano piange Fausta, portata via a 41 anni

GIUGLIANO – In un clima di costante tensione per l’epidemia da coronavirus covid-19 quasi ci si dimentica del dramma chiamato terra dei fuochi, il cui bollettino di vittime prosegue inesorabile. Giugliano piange Fausta, 41 anni, moglie e mamma di due ragazze, portata via dall’affetto dei suoi cari a causa del male del secolo, un tumore che non le ha lasciato scampo.

Nel fragore dell’emergenza la sua tragedia passa quasi in silenzio, eppure in tanti la stanno ricordando sui social network con pensieri carichi di commozione. Anche perché quello virtuale è oramai l’unico modo per salutare chi viene a mancare, vista l’impossibilità di svolgere funzioni religiose pubbliche.