La tragedia di Pozzuoli: Filippo uccide il fratello, Rosario, al culmine di una lite

POZZUOLI – Tragica lite questa notte, intorno alle 3 a Pozzuoli in un’abitazione di via Catullo, nel Rione Toiano. Filippo Lucignano (a sinistra in foto), 50 anni, ha ucciso a coltellate il fratello Rosario, 44 anni (a destra in foto)nel corso di un’accesa discussione.

Alla base della lite ci sarebbero stati futili motivi. La violenta colluttazione ha avuto luogo davanti alla madre, in casa con loro al momento dell’omicidio. Filippo, il fratello maggiore, durante l’accesa discussione avrebbe preso il coltello e iniziato a colpire il fratello minore a schiena e petto, uccidendolo. La vittima, Rosario Lucignano, aveva diversi precedenti penali, mentre il fratello sarebbe incensurato. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, anche se al momento la ricostruzione del tutto apparirebbe abbastanza chiara. Filippo Lucignano, dopo essersi consegnato alle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stato così dichiarato in stato d’arresto per l’omicidio del fratello, e dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

In base ai retroscena riportati da Pozzuoli21.it, la famiglia Lucignano era già segnata dal dolore per la morte del primogenito Francesco (un terzo fratello di Filippo e Rosario, che morì in un incidente stradale a Rimini, dove era andato a lavorare come cuoco per superare un periodo difficile della sua vita). La madre,, l’anziana Filomena, dopo aver perso il marito, si è trovata a combattere, nella stessa casa, insieme a Filippo, con i problemi di Rosario. Entrambi i fratelli lavoravano come operai edili ed erano celibi. La vittima, Rosario, aveva gravi problemi di dipendenza da alcol e droga ed ha creato molti problemi alla sua famiglia. Filippo, invece, prima della tragedia di questa notte, era conosciuto come il più tranquillo, quello con la testa sulle spalle.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui