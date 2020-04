L’annuncio del Ministro: “Scuole chiuse almeno fino al 13 aprile”

ITALIA – Le scuole fino al 13 aprile “saranno sicuramente chiuse”: a dirlo e’ la ministra Lucia Azzolina secondo quanto apprende l’ANSA. La ministra invita quindi il mondo della scuola a continuare a puntare sulla didattica a distanza. E’ in corso un lavoro al Ministero dell’Istruzione sugli esami di Stato, la ministra ha invitato i dirigenti scolastici a non lasciarsi influenzare da quello che si sente e si legge in queste ore, anche sulle valutazioni degli alunni, “le notizie ufficiali arrivano dal Ministero. Alcune decisioni vanno prese in modo celere”.

