INGHILTERRA – Coronavirus Non fa in tempo a seppellire la madre che muore anche la figlia. Succede nello Warwickshire, in Gran Bretagna. Laura Richards, 32 anni, è morta durante il funerale della madre, Julie Murphy, 63 anni, deceduta per Coronavirus. Laura ha avuto un infarto mentre la madre veniva seppellita al cimitero di Atherstone. La sorella di Laura, Lisa Green, ha provato a rianimarla insieme a suo marito, all’altra sorella Kelly, e ad altri. Non è servito a nulla.

FONTE: ILMESSAGGERO.IT