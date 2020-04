L’emergenza Coronavirus non ferma i roghi tossici: fiamme e “cielo nero” a Licola

LICOLA – L’emergenza Coronavirus non ferma i roghi tra Giugliano e Pozzuoli. Poco fa un incendio, molto probabilmente di natura dolosa, è divampato in via Cuma Licola, nel territorio di Pozzuoli. A bruciare non è chiaro se si tratti di un canneto o di rifiuti, forse speciali, tipo pneumatici. Le immagini sono state girate da Umberto Mercurio, che ha postato diversi video su Facebook. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che stanno spegnendo l’incendio, ed i Carabinieri. Come si può vedere dalle immagini, una nera coltre di fumo si è allargata, per l’ennesima volta, sulla fascia costiera tra Giugliano e Pozzuoli.

IL VIDEO: