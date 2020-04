Lutto a Napoli, muore Lucio Mauro: scrittore ed attivista

By redazione

Originario della Riviera di Chiaia, era funzionario di banca in pensione e viveva da anni in via Posillipo con la sua famiglia.

NAPOLI – È morto a Napoli a termine di una malattia Lucio Mauro, presidente del gruppo Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli. L’annuncio in un post nel gruppo Facebook: «Con le parole di Fiorenza Mauro vi comunico che Lucio Mauro il nostro amatissimo Presidente, anima di Cittadinanza Attiva ci ha lasciato, attoniti distrutti dal dolore per la perdita di un grande Uomo e di un grande Amico, vi abbraccio tutti”

Autore di due romanzi, l’ultimo “Il Gronchi rosa”, era anche appassionato scacchista e ha partecipato a molti tornei internazionali