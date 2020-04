Lutto ad Arzano. Muore responsabile di Mida Sport: aveva 45 anni

MARCIANISE – Città in lutto per la morte di Antonio Corazza. Il 45enne, responsabile delle vendite di Mida Sport ad Arzano, si è morto questo pomeriggio dopo una lunga battaglia per sconfiggere il tumore, un mare incurabile che ha avuto la meglio e lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Lascia la moglie e una figlia. Una famiglia distrutta dal dolore tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, descritto come un ragazzo straordinario. Per lui non ci sarà il rito funebre ma solo una benedizione, come previsto dal decreto legge del governo, al cimitero di San Nicola la Strada.