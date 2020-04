By Gianluca Russo

Lutto in due comunità del napoletano per la scomparsa di Salvatore

PORTICI/ERCOLANO – Lutto a Portici ed Ercolano dove è scomparso Salvatore Frate. L’uomo, originario di Portici, era titolare di un negozio di abbigliamento nel centro di un altro comune vesuviano, Ercolano, ed era molto conosciuto in città. Frate, che aveva circa 50 anni di età, era ricoverato in ospedale da qualche tempo per motivi di salute e, secondo alcune testimonianze, pare sia stato colpito prima da un’emorragia cerebrale, poi da un infarto che gli è stato fatale. A lui, ritenuto un uomo elegante e di buona compagnia, sono stati dedicati tantissimi messaggi di cordoglio e testimonianze d’affetto sui social.

“Il tuo sorriso – scrive Paola- era la tua più grande forza e i tuoi occhioni verdi la nostra più grande sicurezza il tuo essere gli anni della nostra amicizia il bel Salvatore di Portici, è cosi che voglio ricordarti amico mio…riposa in pace”.

Questo invece, quanto scritto su Facebook da Giusy:

“Che brutta notizia che ho avuto stasera. Una storia di Portici, eri un ragazzino di 17 anni quando venivi a casa con i miei fratelli.Un vero signore, sempre dolce, gentile e anche molto bello. Che la terra ti sia lieve Salvatore Frate. Sentite condoglianze alla famiglia”.

