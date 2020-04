Lutto nel calcio: morto dopo l’allenamento giocatore di una squadra di Champions League

By redazione

A comunicarlo è stato lo stesso club, che si riserva di chiarire le cause. L’ultimo video su instagram poco prima della tragedia

MOSCA – Tragedia nel calcio russo: Innokentiy Samokhvalov, 22enne difensore della Lokomotiv Mosca è morto dopo essersi sentito male durante una sessione di allenamento che i giocatori, così come in gran parte del resto del mondo, stanno affrontando individualmente. A comunicarlo è stato lo stesso club russo, che si riserva di chiarire le cause. La Lokomotiv Mosca è arrivata seconda lo scorso anno ed è, assieme allo Zenit San Pietroburgo, una delle due squadre russe ammesse alla Champions League di questa stagione.

Il giovane calciatore, che lascia un figlio in tenera età, aveva pubblicato un video su instagram poche ore prima di morire.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI