By redazione

E’ l’82esimo caso in città

MARANO – Nuovo caso di Coronvirus in città. A risultare positiva è una ragazza di 28 anni residente residente in via Marano-Quarto.

E’ l’82 esimo caso complessivo che si registra sul territorio I deceduti sono tre e quattordici i guariti al momento, come riporta Terra News.

