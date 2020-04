Marano, omaggio della Polizia sotto casa di Apicella: immagini commoventi

By redazione

MARANO – Tutta Napoli si unisce al dolore per la scomparsa di Pasquale Apicella, il poliziotto caduto nel tentativo di fermare la fuga di alcuni rapinatori.

Nella serata del 28 aprile i Vigili del Fuoco hanno reso omaggio al valoroso agente di Polizia davanti alla Questura di Napoli, dai balconi sono piovuti applausi e grida di sostegno da parte dei cittadini.

“Tutta la città piange un uomo che ha saputo sacrificarsi in nome della giustizia e della legalità, tutti i cittadini perbene si sono uniti al dolore della famiglia di Apicella e hanno voluto rendergli omaggio, lo dimostrano anche le numerosissime adesioni ai funerali virtuali, la gente sta condividendo sui propri profili social la foto che ritrae l’agente Apicella in alta uniforme, è un modo per dare un ultimo saluto ad un uomo valoroso senza infrangere le regole di sicurezza anti-covid.

Ora la famiglia dell’agente non dovrà essere lasciata sola, per questo è stato istituito dalla Questura un conto corrente per poter dare ad essa un sostegno economico: Iban IT43C0310439950000000823930, beneficiaria Giuliana Ghidotti Apicella.”- è stata la dichiarazione del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli.

