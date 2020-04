Marano, “Visconti e la sua amministrazione tanto improvvisata da mettere a repentaglio la salute pubblica”

“Scalpore e sconcerto anche per la presenza del deputato Caso che non ha fatto rispettare le regole”

MARANO – “Nel giorno della Santa Pasqua, è stata scritta una delle peggiori pagine della storia politica della nostra città”, così esordisce una nota congiunta delle sezioni locali di Fratelli d’Italia e della Lega.

“L’Amministrazione Visconti sentiva l’esigenza di dimostrare ancora una volta quanto sia improvvisata mettendo a serio rischio la salute delle decine di volontari (a cui va il nostro plauso per aver cercato di tamponare le lacune organizzative e per l’impegno verso il prossimo) e delle centinaia di persone che hanno usufruito dell’iniziativa, non rispettando il decreto regionale che imponeva la presenza della protezione civile e vietava un pasticciato “fai da te” con possibili ripercussioni su la salute pubblica.

Dobbiamo definirla un atto scellerato per come è stata gestita dall’amministrazione, tanto è vero che si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, a cui va la nostra gratitudine per il servizio svolto, allertati a piu’ riprese dagli abitanti della zona preoccupati per gli assembramenti che si stavano creando.

In tale situazione, desta scalpore e sconcerto la presenza di alcuni rappresentanti istituzionali tra i quali il deputato della Repubblica Andrea Caso (movimento 5 stelle) che invece di richiedere la presenza della protezione civile (come previsto dal dpcm del 1 marzo 2020 in esecuzione del D.L. 23 febbraio 2020 n.6) e il rispetto delle norme in materia di sicurezza ha avallato tale organizzazione “fai da te”.

Stendiamo ,poi, un velo pietoso su alcuni consiglieri comunali, già resisi protagonisti di alcuni episodi di cattivo gusto durante la distribuzione dei buoni spesa, e che erano presenti per meri scopi propagandistici.

La beneficenza è un atto d’amore verso il prossimo , ma in questo momento va assicurato alla nostra comunità – già pesantemente colpita dalla pandemia – il rispetto delle norme di sicurezza.

Lega Salvini Marano e Fratelli d’Italia si chiedono:

senza la supervisione e l’apporto organizzativo della protezione civile, quali misure sono state adottate per la sicurezza e la saluta di chi distribuiva i pasti e di chi li percepiva?

Come è possibile che prima un sindaco e poi un Deputato avallino un’iniziativa organizzata in questo modo?

Noi sentiamo il dovere di denunciare quanto accaduto, che è ampiamente documentato dalle riprese video di una nota testata giornalistica locale “terranostra news” che immortalano le gesta di questo manipolo di incoscienti.

Dopo l’ennesimo episodio di incapacità politica, noi ci chiediamo se sia il caso che i nostri territori vengano rappresentati da personaggi tanto pericolosi e opportunisti da mettere a repentaglio la saluta pubblica, in un momento in cui tanti concittadini sacrificano le loro libertà individuali nel rispetto delle norme eccezionali varate dal governo e dalla Regione.