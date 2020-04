Mascherine di Nonna Antonietta per tutti, a Villaricca scende in campo un gruppo di giovani volontari

GIUGLIANO/VILLARICCA – Continua a lavorare sodo Nonna Antonietta per garantire mascherine “fai da te” a tutti coloro che ne hanno bisogno. In piena emergenza Coronavirus, il grande gesto di solidarietà della nonna giuglianese, ha commosso tutti.

La signora, alla veneranda età di 90 anni, lavora in maniera assidua, dalle 3 del mattino alle 11.00 di sera, per poter produrre quante più mascherine possibili insieme alla figlia ed alla nipote. L’invincibile squadra riesce a produrre circa 700 mascherine al giorno con pochissimi materiali: tessuto idrorepellente o TNT , cotone, spilli e qualche elastico, al resto ci pensano le loro mani d’oro ed una macchina da cucire.

Nonna Antonietta e la sua equipe però non sono sole in questa battaglia. Un gruppo di giovani attivisti di Villaricca ha deciso di scendere in campo e collaborare attivamente. I ragazzi si occupano di raccogliere il materiale necessario (lenzuola in buono stato inutilizzate, cotone, elastici) da parte di volontari per poi portarlo alla nonnina per realizzare le mascherine.

Le mascherine sono in primis destinate ad operatori sanitari, ad infermieri e a coloro che combattono senza sosta nei nostri ospedali, ma data la difficile situazione ed il bisogno anche dei cittadini di tutelarsi, per uscire in casi di necessità come fare la spesa o recarsi in farmacia, chi ne avesse bisogno può contattare i volontari e richiederle.

Per chi non ha possibilità di muoversi, i giovani consegneranno – soprattutto sul territorio di Villaricca o nelle zone di Giugliano confinanti – il materiale. I ragazzi saranno muniti ovviamente di mascherine, guanti ed osserveranno le dovute distanze. Per chi può spostarsi invece basta contattarli – attraverso la loro pagina Facebook – ed accordarsi per il ritiro.

” Come successo per altre occasioni, anche in questo momento di difficoltà noi giovani siamo pronti a dare il nostro contributo per portare un po’ sollievo alle persone più bisognose. Si tratta di piccoli gesti che messi insieme possono significare tanto. Ringraziamo Nonna Antonietta e la sua famiglia che ci ha permesso di far parte di questo progetto”, ha commentato Vincenzo, il giovane che ha ideato questa collaborazione.

Per qualsiasi informazioni, chiarimento e soprattutto per poter richiedere le mascherine o donare materiale utile alla loro produzione, basta contattare la pagina Facebook che alleghiamo qui sotto. Uniti, solidali, e rispettosi delle regole, andrà tutto bene.

