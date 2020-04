Melito, Carabinieri irrompono ad una festa per i 18 anni: identificati e multati i presenti

MELITO DI NAPOLI – Carabinieri irrompono nel corso di una festa per il 18esimo compleanno. Accade a Melito di Napoli. I militari dell’Arma sono intervenuti in un parco di Corso Europa per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19. C’era, infatti, un assembramento di circa 20 persone, inosservanti del decreto. E’ accaduto ieri sera, proprio nello stesso momento in cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dettava le linee per la cosiddetta “Fase 2”, dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Ieri sera, dunque, tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati per non aver rispettato le misure di contenimento Covid-19 che prevedono il “distanziamento sociale”.

