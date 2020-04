Melito, Stravolo (FdI): “Il sindaco ha scritto la peggiore pagina della politica cittadina”

MELITO – “La peggiore pagina della politica melitese è stata scritta ieri dalle offese, dalle volgarità, dai toni rabbiosi e fuori da ogni decenza del primo cittadino. Il tutto è avvenuto in una fascia orario alla portata di adulti e bambini”. E’ quanto afferma il Coordinatore cittadino di Melito di Fratelli d’Italia, Vincenzo Stravolo sulla vergognosa diretta facebook che il Sindaco di Melito ha effettuato ieri sera dalla sua pagina Facebook.

“Un sindaco non può e non deve scendere così in basso, non può e non deve offendere chi ha fatto una legittima richiesta di chiarezza con ogni modalità prevista dalla legge. I Consiglieri di opposizione hanno solo cercato di chiarire il giallo delle mascherine e di capire perché molti cittadini, pur essendo legittimi assegnatari del pacco alimentare mensile, non hanno ricevuto nulla, mentre qualcuno fuori lista ne ha beneficiato – sottolinea Stravolo – alla luce di tutto ciò Il Sindaco invece di rispondere e chiarire ha preferito urlare con una volgarità spaventosa parolacce e offese gratuite. I Melitesi tutti sono indignati, dia le dimissioni e la faccia finita con questa recita venuta male. Il male caro Sindaco non si augura a nessuno”.

COMUNICATO STAMPA