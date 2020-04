By redazione

Meteo in Campania, maltempo e rovesci fino a venerdì

CAMPANIA – Pioggia e cielo coperto fino a venerdì in Campania. Lievi miglioramenti durante il weekend.

Mercoledì, 22 aprile: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16.3°C, la minima di 14.5°C, lo zero termico si attesterà a 2822m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 23 aprile: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21.4°C, la minima di 13.7°C, lo zero termico si attesterà a 2478m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 24 aprile: Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di venerdì la temperatura massima registrata sarà di 19.9°C, la minima di 13.6°C, lo zero termico si attesterà a 2570m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

FONTE 3BMETEO