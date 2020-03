“Metti la mascherina!”, scoppia rissa furibonda al supermercato nel napoletano

By Antonio Galluccio

Coinvolte almeno quattro persone, gente in fuga urlando per la grande paura.

CASORIA – Una furibonda lite è scoppiata in un supermercato in zona Arpino a Casoria. L’alterco è iniziato tra due uomini quando uno ha chiesto all’altro di mettere la mascherina e non avvicinarsi.

Per tutta risposta l’uomo ha sferrato un pugno nei confronti dell’altro ed è poi scoppiato il finimondo con almeno altre 3 persone coinvolte nella rissa.

Urla, schiaffi, pugni, calci, il tutto davanti alla clientela atterrita del supermercato. Anche i dipendenti sono scappati data la violenza della zuffa.

Sul posto poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza per chiarire le responsabilità e le identità di tutti i contendenti.

ECCO IL VIDEO DELLA RISSA