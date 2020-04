Mondello, uomo prende il sole in spiaggia: arriva l’elicottero dei carabinieri

PALERMO – Elicottero dei Carabinieri in spiaggia per cacciare via un uomo dalla spiaggia. E’ accaduto ieri mattina a Palermo. Un elicottero dei militari dell’Arma ha infatti volteggiato sulla spiaggia di Mondello e, come immortalato in un video diffuso poi sui social, si è avvicinato molto all’uomo che prendeva il sole sul bagnasciuga in dispregio delle norme anti-contagio da Covid-19. In tempi di Coronavirus accade anche questo.

IL VIDEO: