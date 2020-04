Morto il bambino precipitato dal balcone del quarto piano di una palazzina

CASERTA – Un’operazione d’emergenza che però non è bastata per salvargli la vita. Caserta si sveglia la Domenica delle Palme, già resa particolare dall’emergenza coronavirus, con un’altra tragica notizia.

E’ morto questa mattina all’alba il bambino di 4 anni, di origine rumene, caduto nel pomeriggio di sabato dal quarto piano di un palazzo in via Roma a Caserta. Un incidente, come riportato da Casertanews, domestico che purtroppo si è rivelato fatale.

Il bambino stava giocando quando all’improvviso si è sporto dal balcone, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. I soccorsi sono stati chiamati subito tra la disperazione dei familiari: l’ambulanza ha caricato il bambino e, scortata da una volante della Questura giunta sul luogo dell’incidente, ha iniziato la corsa verso l’ospedale.

Giunto al Pronto soccorso il piccolo bambino e’ stato immediatamente intubato, mentre i medici decidevano di intervenire chirurgicamente per tentare il tutto per tutto. L’operazione è terminata in nottata ed a quel punto è iniziata l’attesa. Più sarebbero passate le ore, maggiori possibilità ci sarebbero state per il piccolo.