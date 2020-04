Mugnano, creata Task Force per l’emergenza Covid-19

MUGNANO – L’Amministrazione Sarnataro crea una Task Force per l’emergenza Covid-19. A farne parte il sindaco Luigi Sarnataro, l’assessore alle politiche sociali Valentina Canditone, l’assessore alla protezione civile Rita Esposito, il presidente della Commissione Welfare Vincenzo Giordano, il consigliere Gennaro Santopaolo con delega sindacale alle questioni legali inerenti al Covid e il dottor Gennaro Della Corte consulente medico per l’emergenza. I membri della task force faranno parte anche del già costituito Centro Operativo Comunale. “Sono onorato di poter dare il mio contributo in questo momento così difficile per il nostro Paese – spiega Vincenzo Giordano – Ringrazio i consiglieri di maggioranza per la fiducia che mi hanno dimostrato. Mi auguro che il lavoro della task force contribuisca in modo concreto al coordinamento di tutte le azioni solidali che metteremo in campo sul territorio”. Onorato di far parte della task force anche il consigliere Gennaro Santopaolo: “I miei colleghi di minoranza hanno designato il sottoscritto, come loro rappresentante all’interno dell’unità di crisi che si è venuta a costituire, al fine di porre in essere misure importanti nella lotta al Covid 19. E’ tempo di mettere da parte le divergenze politiche e aprirsi alla cooperazione e all’unità, per salvaguardare l’intera comunità di Mugnano. Scevro da qualsiasi intento ostruzionistico o propagandistico, ma, propenso soltanto ad una fattiva e cospicua collaborazione, che si risolva nella migliore gestione possibile della situazione in essere”. A guidare l’equipe sotto il profilo sanitario è invece il dottor Gennaro Della Corte, medico di base della città: “Ho risposto alla richiesta del primo cittadino di unirmi al gruppo di lavoro, mettendo a disposizione le mie conoscenze tecniche per il bene del mio territorio. In un momento di emergenza sanitaria come questo è fondamentale che ogni singola iniziativa messa in campo, anche di carattere sociale, segua dei precisi criteri sanitari così da non esporre nessuno al rischio di contagiarsi”. Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Ho voluto, supportato dai consiglieri comunali , la formazione di un pool di persone, ognuna esperta in un campo specifico, che mi potesse aiutare in questa emergenza sanitaria e ormai anche economica. Le cose da fare sono tante e mai come ora c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Come ho più volte detto oggi siamo tutti oppositori di questo virus e soltanto uniti potremo uscirne vincitori come comunità”.

COMUNICATO STAMPA