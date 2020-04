Mugnano, emergenza Coronavirus: domani sanificazione delle strade

MUGNANO – Emergenza Covid-19, l’Amministrazione Sarnataro pronta alla quarta sanificazione delle strade in collaborazione con la Coldiretti. Il servizio inizierà domani alle 08 e durerà 5 ore, coinvolgendo tutte le strade della città. “Continua il nostro lavoro per garantire strade e marciapiedi puliti, sanificati e disinfettati – spiega il presidente della commissione ambiente Nello Romagnuolo – Dopo le uscite con Tecknoservice e l’ Md disinfestazioni domani sarà il turno della Coldiretti”.

Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Ringrazio la Coldiretti per il supporto datoci in questa fase, con la messa a disposizione di 7 trattori per la santificazione delle strade. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione le tute e l’igienizzante, i trattori saranno inoltre scortati dalla polizia municipale durante le operazioni. Ringrazio anche il consigliere Romagnuolo e tutti quelli che ci hanno dato una mano nel disinfettare le strade e gli uffici comunali. Stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità per tutelare la salute dei cittadini, nelle prossime settimane abbiamo già previsto ulteriori sanificazioni”.

COMUNICATO STAMPA

