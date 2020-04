Mugnano, pagamenti anticipati delle pensioni di Maggio: il calendario

MUGNANO – Da oggi a Mugnano ci sono stati i pagamenti anticipati delle pensioni del mese di Maggio. A darne notizia è stato lo stesso sindaco Sarnataro attraverso un post su Facebook.

Il primo cittadino ha fatto sapere: “Da domani saranno in pagamento anticipato le pensioni del mese di maggio. Per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 27 aprile.

Se possiedi una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, ricordati che puoi prelevare in contanti da oltre 7000 Postamat, senza recarti allo sportello.

Se, invece, non puoi evitare di ritirare la pensione in contanti in Ufficio Postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi: