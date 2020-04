MUGNANO – Salgono a 11 i casi di Coronavirus: guarita una persona.

Come di consuetudine, il primo cittadino di Mugnano, Luigi Sarnataro, nella serata di ieri ha aggiornato i cittadini del comune campano circa l’emergenza Coronavirus.

Tramite il suo post Facebook, il sindaco ha comunicato la presenza nel territorio di Mugnano di 11 persone contagiate dal Covid-19, tra cui un membro del Consiglio. Inoltre, Sarnataro ha reso noto anche di un primo caso guarito.

Per tale motivo, il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza di restare a casa per dare un forte contributo in questa terribile emergenza. Inoltre. sono stati intensificati i posti di blocco con l’ausilio della polizia, guardia di finanza e carabinieri.

A termine del post, Sarnataro ha comunicato che per evitare che i “furbi£ escano tutti i giorni con la sola scusa della spesa, sarà introdotto una nuova restrizione. A breve, infatti, anche a Mugnano come in altri paesi campani, si potrà fare la spesa solo in base alla lettera del cognome. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

