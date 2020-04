By Giovanna Iazzetta

Napoli, arma clandestina in casa: arrestato 26enne

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via del Cassano dove hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con matricola abrasa e caricatore fornito di 6 cartucce calibro 22.

Francesco Fontanarosa, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione d’arma clandestina e ricettazione.

