Napoli, gente in strada nonostante i divieti: ragazzi sorpresi a giocare a calcio

NAPOLI – Continuano ad essere segnalati episodi in cui vengono violate le normative imposte dal Governo per contenere l’emergenza Coronavirus. A Napoli, nel quartiere Vasto, precisamente in via Milano, intorno alle 16:30, alcuni giovani sono stati ripresi mentre si trovavano in strada a giocare a calcio. I fatti sono stati diffusi attraverso un video su Facebook in cui una voce narrante afferma e mostra diversi soggetti non residenti della zona a giocare col pallone.

Un’azione che viola anche le norme imposte dalla stessa Regione Campania, che ha consentito l’attività fisica solo nei pressi del proprio domicilio ed esclusivamente dalle 19 del pomeriggio.

Un comportamento del tutto scorretto in un momento di difficoltà che sta vivendo la città, la Regione e l’Italia intera: atti che potrebbero minare tutti i sacrifici che la popolazione sta facendo per superare l’emergenza Coronavirus.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK