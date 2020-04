By Alessandra Chianese

Per l’uomo ci saranno 2 mila euro di sanzione, fermo del veicolo per tre mesi e revoca della patente

Napoli, guida contromano in tangenziale: bloccato dalla polizia

NAPOLI – Ha imboccato con un Suv Range Rover Velar grigio la tangenziale contromano incurante del rischio a cui avrebbe potuto esporre se stesso e gli altri automobilisti, forse puntando sullo scarso traffico nei giorni di quarantena da coronavirus. È successo a Napoli, come informa la Polizia su Facebook, dove un uomo pregiudicato di 46 anni, invece di stare in casa, ha pensato bene di prendere la macchina e utilizzare una rampa di uscita per entrare nella tangenziale cittadina.

La Polizia stradale, impegnata nei controlli per il rispetto delle misure Covid19, lo ha bloccato e per l’uomo ci saranno 2 mila euro di sanzione da pagare oltre al fermo del veicolo per tre mesi e, ovviamente, la revoca della patente.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK