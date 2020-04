By redazione

L’invio ‘a blocchi’ per evitare grandi flussi nei punti vendita convenzionati ”soprattutto in considerazione dell’affollamento dovuto alla particolarità di queste giornate”

Napoli, oltre 18mila domande per i buoni spesa: 4mila quelle respinte, già spesi il 25%

NAPOLI – Alla mezzanotte di ieri, termine di scadenza per la richiesta dei buoni spesa, sono state 18.239 le domande arrivate al Comune di Napoli di cui circa 14.200 quelle accettate per un importo complessivo di circa 4 milioni e 500mila euro. La procedura era stata aperta sabato scorso e nella giornata di giovedì 9 aprile sono stati emessi i primi buoni attraverso l’invio dei pin ai cittadini.

Al momento risulta che siano stati già spesi il 25 per cento dei titoli di spesa emessi.

L’amministrazione sta procedendo a inviare i buoni ‘a blocchi’ per evitare grandi flussi nei punti vendita convenzionati ”soprattutto in considerazione dell’affollamento dovuto alla particolarità di queste giornate e alla chiusura degli esercizi commerciali nella giornata di domani e di lunedì”. I dati riferiscono che il maggior numero di buoni spesa sono stati utilizzati nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e di Ponticelli, alla periferia orientale.