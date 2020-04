Napoli, polizia denuncia parcheggiatore abusivo nella zona ospedaliera

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazzale Ettore Ruggieri, nei pressi dell’Ospedale Monaldi, una persona che stava svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.

I poliziotti lo hanno bloccato e lo hanno denunciato per aver violato le prescrizioni del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) irrogato nei suoi confronti il 12 marzo scorso.

L’uomo, A.S., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato ai sensi dell’art.7 co.15bis del Codice della Strada perché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.