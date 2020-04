NAS, controlli anti Covid-19 nei negozi di Pozzuoli e Quarto: sequestri, sanzioni e chiusure

Sotto chiave anche diversi prodotti non a norma ed alimenti in scarso stato igienico sanitario

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma ha disposto una serie di servizi di controlli, che vengono eseguiti dai vari NAS dislocati nelle varie provincie d’Italia, tesi al contenimento degli effetti dell’emergenza da COVID 19, allo scopo di infrenare condotte potenzialmente dannose per la salute pubblica e contrarie alle ordinanze e decreti emanati dalle autorità nazionali e regionali.

Quarto, carenze igieniche e strutturali in un panificio

In Quarto, alla via Kennedy i militari del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un panificio all’esito della quale riscontravano che gli ambienti deputati al deposito, manipolazione delle materie prime, lavorazione e produzione dei prodotti da forno, nonché, il servizio igienico in uso al personale dipendente, si presentavano con carenze sotto il profilo igienico

e strutturali, per cui gli operanti hanno segnalato le circostanze alle competenti autorità per i provvedimenti di competenza.

Pozzuoli, sequestro alimenti in una pizzetteria

In Pozzuoli i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria in una gastronomia-pizzetteria-rosticceria, ubicata nel Centro Storico del comune con annessa rivendita di altri generi alimentari, a conclusione della quale hanno proceduto a:

sospensione di gg. 5 (cinque) dell’attivita’ di produzione e vendita per asporto e somministrazione di prodotti di alimenti preparati sul posto, poiche’ non e’ stato rispettato il divieto imposto dal vigente quadro normativo emergenziale;

sequestrare amministrativamente 50 kg di prodotti alimentari vegetali e carnei, nonché preparati di gastronomia risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilita’ alimentare e/o documentazione in autocontrollo HACCP;

diffidare la parte in ordine a carenze igienico-sanitarie riscontrate e riferite agli ambienti in uso. Il titolare dell’attivita’ è stato segnalato alla competente autorita’ amministrativa-Prefettura di

Napoli.

Pozzuoli, sequestro prodotti medici senza autorizzazione

I Carabinieri del NAS, nell’ambito dei servizi svolti per garantire il rispetto dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza epidemica da “COVID-19”, hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un esercizio di vendita ubicato in Pozzuoli e all’esito della verifica gli operanti hanno proceduto al sequestro giudiziario di n. 291 confezioni di un prodotto posto in vendita come “presidio medico chirurgico”, atteso che riportava in etichetta, tra l’altro, la dicitura “elimina fino al 99,9% batteri, funghi e virus”, senza l’indicazione di alcuna autorizzazione ministeriale.