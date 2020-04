Non si fermano al posto di blocco: Carabinieri li inseguono, sparano ed arrestano uno dei due

CASTELLAMMARE DI STABIA – A poche ore dalla tragica notizia della morte di un poliziotto a Napoli, in provincia un episodio che poteva terminare ancora in tragedia. Poco da in via Napoli, a Castellammare di Stabia, due uomini a bordo di una moto non si sono fermati all’alt di un posto di blocco dei carabinieri che li hanno inseguiti dando luogo ad una rocambolesca caccia all’uomo.

I due fuggitivi- come riporta stabiachannel.it – erano provenienti da Torre Annunziata e diretti verso Castellammare di Stabia. Ad un tratto hanno trovato sulla loro strada un’auto dei carabinieri intenti ad effettuare controlli sulla circolazione delle persone. I militari hanno così imposto l’alt al conducente che però non si è fermato, accelerando e cercando di far perdere le proprie tracce.

I carabinieri si sono quindi lanciati all’inseguimento, e sembra che abbiano anche esploso diversi colpi d’arma da fuoco in aria nel tentativo di fermali. La folle corsa è terminata nei pressi del centro commerciale Lidl dove la moto è scivolata sull’asfalto. I due hanno cercato quindi di scappare a piedi. Uno è stato fermato mentre l’altro è riuscito a scappare ed è ora ricercato.